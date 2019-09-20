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Пила вино и много ела: раскрыты подробности о здоровье Заворотнюк перед госпитализацией

Пила вино и много ела: Заворотнюк развлеклась с Чеховой
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Актриса вела себя так, что окружающие даже не догадывались о ее тяжелой болезни

В апреле Анастасия Заворотнюк побывала на открытии ювелирного салона в столице Армении. На кадрах, сделанных в то время, заметили, что движения "няни Вики" заторможены, и нашли у нее шрам, который, по словам специалистов, определяющих диагноз по фото, остается после биопсии загрудинных узлов, проводимой при подозрении на наличие злокачественной опухоли. Артистка и виду не подавала, что больна.

Организатор поездки об этом не догадывалась.

"Она пребывала в прекрасном настроении. Более того, у Заворотнюк оказался отменный аппетит... Настя не отказывалась ни от каких блюд. Даже вина выпила",

рассказала "МК" Изобелла Пирози. Но отметила, что "в целом ее состояние можно списать на усталость".

Она, Анастасия Заворотнюк и Анфиса Чехова выезжали в Ереван ночью. Там целый день провели на ногах, а на следующую ночь улетели. График был напряженный.

О работе женщины не говорили, "много смеялись, шутили", "ни о каких проблемах речи не шло". Анастасия на плохое самочувствие не жаловалась, перепадов настроения у нее не было, "к врачам не обращалась, не капризничала... никаких таблеток не пила".

Тогда ни Пирози, ни Чехова не заметили шрам, по которому звезде сериала "Моя прекрасная няня" поставили заочный диагноз. А может, просто не обратили внимания, предполагает  "ФедералПресс".

Фоторепортаж
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Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Полина ДОРОЖКИНА
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