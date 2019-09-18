У пришедшей в сознание актрисы еще есть надежда на выздоровление

После того, как в СМИ появилась информация о том, что у актрисы Анастасии Заворотнюк обнаружили опухоль мозга, многие начали гадать, что стало причиной заболевания у актрисы.

Ведущий научный сотрудник ННПЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева Борис Холодов рассказал "Газете.ру", как протекает болезнь и чем может грозить Анастасии отек мозга.

"Если абстрагироваться от случая Заворотнюк – через состояние отека мозга... проходит достаточно большое количество пациентов, страдающих опухолями... И это состояние является обратимым".

Врач добавил, что лечебная перспектива зависит от того, какие именно процессы происходят в организме и от причины, по которой появился отек.

"Как угадать с лечением, как сложится судьба пациента – хорошо или не очень, – я такого инструмента не знаю", -

подчеркнул доктор.

Отвечая на вопрос о том, могла ли поздняя беременность повлиять на состояние здоровья актрисы, Холодов признал, что в "интересном положении" иммунитет "не то чтобы падает, но ведет себя по-другому" – для некоторых болезней ожидание ребенка становится благоприятным фоном. Однако при этом опухоли мозга у беременных встречаются очень редко.

В среду, 18 сентября, в Сети написали, что Анастасия пришла в себя и может самостоятельно дышать. Однако близкие актрисы пока не сделали никакого заявления по этому поводу.

Между тем акулы пера идут на все, чтобы получить фотографии больной Заворотнюк. Информационные порталы готовы заплатить миллион рублей за ее снимок, а телевидение якобы подняло ставку до трех миллионов за то, чтобы муж, дочь и мать Анастасии дали интервью. Семья звезды отвергла эти предложения, напоминает URA.RU.