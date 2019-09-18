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Крайние меры: Заворотнюк изолировали

Крайние меры: Заворотнюк изолировали
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Актрису защищают от назойливых журналистов

Репортеры неоднократно пытались проникнуть на территорию частной клинике в Москве, где находится Анастасия Завортнюк. Чтобы уберечь знаменитость и ее близких от пристального внимания, 48-летнюю звезду взяли под защиту: теперь рядом с палатой круглосуточно дежурят охранники, - сообщает Telegram-канал Baza.

Также по словам источников, актриса находится в сознании и может самостоятельно дышать. До этого в Интернете появлялись совсем другие новости о здоровье артистки: сообщалось, что женщина находится в коме, не может дышать, а также страдает от полиорганной недостаточности. 

Дарья ПЕТРОВА
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