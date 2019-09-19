Публика узнает подробности о здоровье звезды сериала "Моя прекрасная няня" от ее друзей и коллег

Едва тлеющие надежды оправдались – Анастасии Заворотнюк стало лучше. Такой новостью порадовала приятелей актрисы ее пиар-директор. Родные по-прежнему ничего не говорят о ее состоянии.

"Появились шансы на выздоровления, причем, шансы немаленькие... состояние Анастасии заметно улучшилось, она вышла из комы",

– рассказала "МК" подруга звезды сериала "Моя прекрасная няня", ссылаясь на слова Марины Потаповой. И добавила, что, как предполагают врачи, актриса может выкарабкаться, и "вся семья молится за нее, чтобы случилось чудо". На вопрос о причинах молчания ее мужа, детей и матери приятельница ответила, что "сейчас они боятся сглазить ситуацию".

Ранее сообщалось, что у "няни Вики", у которой нашли рак, есть шанс выздороветь. Также стало известно, что она находится в сознании и может самостоятельно дышать. Говорили также, что Заворотнюк сделали трепанацию черепа, до этого ее ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Друзья, знакомые и коллеги прямо не подтверждали все поступающие данные о здоровье актрисы. Не только родственники, но и официальные представители никаких комментариев не давали и избегают общения с журналистами, отмечает телеканал "360".