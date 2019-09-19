Известной артистке назначено новое лечение

За жизнь и здоровье Анастасии Заворотнюк продолжают бороться врачи. Они уже спланировали, как действовать, и делают все возможное, чтобы спасти звезду сериала "Моя прекрасная няня".

Актрисе назначили антибактериальную терапию и процедуры, направленные на коррекцию отека мозга. С помощью спецпрепаратов ей поддерживают артериальное давление.

Также Анастасии проводят инфузионную терапию, сообщает телеграмм-канал Mash. При этом состояние Заворотнюк, по словам медиков, остается стабильно тяжелым.

Раньше поступила информация, что артситке стало лучше и появились "немаленькие шансы" на ее выздоровление. Тем более, что она находится в сознании и может самостоятельно дышать.

Однако до этого некоторые выражали сомненние в том, что звезде удастся выжить. В частности, продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин поставил крест на ней, заявив, что "мы Анастасию потеряем", и будто ей от силы осталось несколько дней.

До этого Анастасию Заворотнюк фактически "похоронил" шоумен Гоген Солнцев. Он поместил ее фото со снимками двух других актрис из фильма "Моя прекрасная няня", которых умерли от рака, и отметил, что над участниками сериала повисло проклятье.