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Перед возвращением в Москву Анастасия Заворотню, как известно, лечилась в Европе. Теперь выяснилось, что страшный диагноз – рак мозга – ей поставили немецкие врачи и сами же ее прооперировали.
Хирурги сделали артистке трепанацию черепа, чтобы добраться до опухоли и удалить ее. Но, как видно, операция не дала положительных результатов: оказалось поздно, ведь болезнь очень быстро развивается, пишет "МК".
После этого Анастасия и вернулась в российскую столицу. Тогда она еще была в сознании, но ее состояние было далеко от хорошего. Мало того, что полголовы было вскрыто, после приема препаратов Заворотнюк сильно поправилась.
Сначала звезда "Прекрасной няни" была дома но позже ей стало плохо – поднялось давление, усилились боли, – и пришлось вызвать врачей. Те смогли немного улучшить состояние артистки – сделали укол, и боль спала, давление снизилось, – но только на короткое время.
Ранее стало известно, что Анастасия Заворотнюк находится в глубокой коме, и том, что московские врачи отказались оперировать звезду, опасаясь, что это убьет ее, так как она очень слаба.
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