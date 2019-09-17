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Муж тяжелобольной Заворотнюк уедет из Москвы

Муж тяжелобольной Заворотнюк уедет из Москвы
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Фото: www.globallookpress.com
В то время как актриса, у которой обнаружили рак, находится в тяжелом состоянии, фигурист собирается на гастроли

После новостей о смертельной болезни Анастасии Заворотнюк ее муж Петр Чернышев долго не показывался на публике. Однако, как выяснилось, от работы он не отказался и в конце следующего месяца поедет в Санкт-Петербург с ледовым шоу "Руслан и Людмила". Об этом рассказала его партнерша Татьяна Навка.

Уже 31 октября Чернышев выйдет на лед СК "Юбилейный", отметила фигуристка. Ее удивили слухи о том, что исполнитель одной из главных ролей уходит из проекта. "И Петр, конечно же, едет и выступает во всех наших осенних спектаклях", – ответила она на вопрос одной из подписчиц своей страницы в Instagram под видео отрывка из постановки.

В соцсети это воприняла по-разному. Одни не поверили и продолжали утверждать, что муж Заворотнюк не будет участвовать в спектакле:

"Уже назначен другой фигурист вместо Чернышева", "Однозначно его там не будет... Вы бы пошли? Я бы нет...И вряд ли кто-то пошел бы... Все, кто купит билет, узнают о замене прямо на трибуне... Жена при смерти... какие могут быть танцы...", "Петру Чернышову сейчас только выступать осталось",  "С середины лета, они с Таней перестали выступать думаю, как раз из-за проблем с Настиным здоровьем".

Другие поддержали такое решение. "И правильно сделает, если через месяц не забьет на работу. Чем дольше будет находиться в этом состоянии, тем сложнее будет и потом из него выбираться",  "Мужчинам гораздо тяжелее остаться за бортом в профсфере, чем женщинам, это только добьет", – пояснили они.

Ранее сообщалось, что звезде сериала "Моя прекрасная няня" провели операцию, которая, увы, ей не помогла. А продюсер "Ласкового мая" Адрей Разин собрался подать в суд на телевизионщиков за вранье об актрисе. Говорилось также, что Петр Чернышев, тяжело переживающий слухи о скорой смерти жены, оставил работу, не бывает в свете и постоянно дежурит возле супруги.

В начале августа состоялась премьера еще одного шоу на льду Татьяны Навки по  сказке "Золушка". В Ялте на открытии катка фигуристка вышла на лед с Петром Чернышевым. Анастасия Заворотнюк тогда оставалась дома и пожелала мужу и его коллегам удачи, а также призналась, что любит его и вместе с дочкой ждет.

Фоторепортаж
Заворотнюк перестала самостоятельно дышать
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Полина ДОРОЖКИНА
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