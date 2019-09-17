Актриса остается в крайне тяжелом состоянии

Фигуриста Петра Чернышева заметили выходящим из больницы, где предположительно находится Анастасия Заворотнюк. Муж актрисы быстро покинул здание, пытаясь скрыть лицо под кепкой. Ранее рядом с этой же клиникой заметили дочь звезды.

Родные Заворотнюк не дают никакой информации о ее здоровье, но в Интернете появляется все больше тревожных новостей. Сообщается, что сейчас знаменитость находится в коме, противоопухолевое лечение было прекращено, так как у звезды развились пневмония и полиорганная недостаточность.

До того, как артистку перевезли в Москву, ее пытались вылечить в Европе. Немецкие врачи диагностировали у актрисы рак мозга и провели трепанацию черепа, чтобы добраться до опухоли. После операции состояние Заворотнюк не улучшилось.

Пока врачи борются за жизнь артистки, в Интернете гадают, из-за чего же могло возникнуть страшное заболевание. По одной версии, все дело в ЭКО, которое супруги использовали, чтобы завести ребенка.

Продюсер Андрей Разин говорит о стволовых клетках, которыми якобы омолаживаются знаменитости. Он предполагает, что в скором времени может произойти еще череда смертей среди звезд.