Звезду обвинили в пиаре на трагедии актрисы

Последнюю неделю все медиапространство говорит о состоянии болеющей раком Анастасии Заворотнюк. Пока одни звезды переживают за здоровье актрисы, другие рассказывают о своих болезнях. Например, Анна Седокова, возможно, позавидовавшая такой популярности, призналась, что страдает от крапивницы, из-за которой у нее отекли внутренние органы и появились проблемы с дыханием.

Блогер Лена Миро считает, что страшный диагноз певица поставила себе сама, чтобы отвлечь внимание от звезды сериала "Моя прекрасная няня".

"Седлоковой обидно, что все внимание людей уже неделю сосредоточено на Анастасии Заворотнюк. Аня решила поболеть на публику и получить свою долю сочувствия. <…> В общем, никакая у Седлоковой не крапивница, конечно же. Натуральный и хрестоматийный отек Свинки",

– высказалась Миро.

Блогер считает, что помочь Седоковой может только изменение образа жизни. Лена Миро советует экс-солистке группы "ВИА Гра" меньше есть и быть разборчивее в половых связях.

Если Седокова успешно лечит свою болезнь в клинике, то Заворотнюк остается в тяжелом состоянии. Актриса находится в коме, противоопухолевое лечение было прекращено. Рядом с актрисой постоянно находится ее муж – фигурист Петр Чернышев.