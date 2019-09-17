Певица стала похожа на грустного клоуна

Лолита Милявская показала поклонникам, как изменилось ее лицо. Благодаря визажистам глаза певицы стали выглядеть гораздо больше, а рот, наоборот, уменьшился в несколько раз – на подобное "преображение" звезда решилась ради выступления в цирке.

Поклонники даже сквозь толстый слой грима смогли заметить, что Милявская выглядит очень грустной. В Инстаграме Лолиты уверены, что певица до сих пор переживает из-за расставания с супругом.

"Я в цирке. Я и так клоун по жизни, поэтому настоящая маска не повредит. Тем более такие девочки за мной ухаживали. Глаза вроде бы грустные, или это маска, наверное, маска", – говорит певица на камеру.

Подписчики пытаются поддержать любимую артистку, они уверены, что Лолита легко найдет себе нового мужчину.

"Пусть грустят те, кому вы не достались", "Какие глаза грустные", "Из вас даже клоун вышел потрясающе красивый!", "Вы еще обязательно найдете своего принца", "У тебя почти всегда глаза с грустинкой", "Видно, что по мужу еще страдает", "Грустная богиня", "Повезет же кому-то с вами",

– прокомментировали видео с Лолитой.

Ранее Лолита Милявская засветилась на эксклюзивном видео с Филиппом Киркоровым.