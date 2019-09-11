Киркоров и Аллегрова сыграли в карты на раздевание

Певица обнажила грудь во время игры

Наташа Королева выложила в социальные сети видео, которому уже более 20 лет. Ролик был снят в самолете, где летели артисты. Чтобы скоротать время в пути, они играли в карты.

"Рубрика "Как молоды мы были!". 1996 год в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги, а кто все поиграл, то на раздевание! И кто выиграл? Ну конечно же ОН...", – написала Королева в посте.

Как пояснила Королева, на раздевание с Филипп Киркоровым играли Лолита Милявская, Анжелика Варум и Ирина Аллегрова. Последняя, как посчитали пользователи, проигрывала больше всего. На видео певица сидит в одном топе, больше похожем на лифчик, так что все могут рассмотреть ее бюст.

Подписчики попросили Королеву выкладывать больше старых видео, ведь звезды в молодости кажутся им более искренними и естественными.

"Варум, как стеснительный ребенок", "Аллегрову не сразу узнала. Лолита такая мило-домашняя...", "Варум конечно бомбическая всегда была", "Аллегрова уже в лифчике", "С удовольствием посмотрела на вас молодых и красивых", "Филя с расстегнутой ширинкой", "Просто без понтов, а сейчас откуда все?",

– написали комментаторы под видеозаписью.

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