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Киркоров защитил Билана после пьяной выходки

Киркоров защитил Билана после пьяной выходки
Филипп Киркоров. Фото: www.globallookpress.com
Чтобы загладить вину, 37-летний артист решил дать бесплатный концерт

Филипп Киркоров решил поддержать Диму Билана, на которого в социальных сетях набросились недовольные фанаты после неудачного выступления. Билан появился на сцене нетрезвым, не попадал в фонограмму и вел себя неадекватно.

После жесткой критики в Интернете, артист выложил видео с извинениями, после чего на его защиту встал Филипп Киркоров.

"Все мы не без греха! Не суди, да не судим будешь. Дима, ты Артист! Артист с большой буквы. И ещё больше стал им, после этих честных слов. Все забудется, время все стирает, а такие честные поступки останутся навсегда, как поступок настоящего ЧЕСТНОГО АРТИСТА! Благородно! Честно!",

– поддержал бывший муж Примадонны.

Дима Билан рассказал фанатам, что практически не пьет в обычном жизни, поэтому алкоголь так сильно на него подействовал.

"Я оплошал. Я выступал на сцене в нетрезвом виде. Не рассчитал, совершенно не рассчитал", – оправдался Билан.

Чтобы загладить вину перед жителями Самары, где он и выступил нетрезвым, он даст там еще один концерт – "бесплатный и качественный". Также Билан решил подарить городу детскую площадку и аппарат для местной больницы.

Мнения поклонников после инцидента разделились: одни считают, что такое может произойти с любым человеком, другие признаются, что навсегда разочарованы в Билане.

"Я увидела эту пьяную трухлю, кроме смеха он больше у меня ничего не вызывает", "Молодец, что извинился", "Все делают ошибки и самое важное это признать", "Там явно был не только алкоголь", "Стыдно за вас", – высказались пользователи в социальных сетях.

Ранее "Утро" рассказало о сорванных съемках Филиппа Киркорова. 

Дарья ПЕТРОВА
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