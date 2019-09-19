Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Состояние Заворотнюк резко изменилось

Состояние Заворотнюк резко изменилось
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Актрису перевели в обычную палату

Анастасию Заворотнюк вывели из критического состояния. И она покинула реанимацию.

Усилия врачей оказались не напрасными, им удалось заметно уменьшить отек мозга у актрисы. После этого звезду сериала "Моя прекрасная няня" вывели из медикаментозной комы. Теперь знаменитая пациентка находится в палате терапевтического отделения. Медики продолжают проводить все необходимые ей лечебные процедуры. 

Вечером в среду, 18 сентября, как только Анастасия пришла в себя, родные принесли ей важные документы. Если врач даст разрешение, актриса сможет изучить бумаги, сообщает телеграмм-канал Mash.

Фоторепортаж
ЭКО и стволовые клетки: как Заворотнюк изменилась после родов
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в октябре 2019 года

В октябре 2019 года с деньгами повезет не всем

Разорвал снежный человек: тайну перевала Дятлова раскрыли

На телах туристов обнаружены смертельные травмы, нанесенные крупным существом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей