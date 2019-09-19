Актрису перевели в обычную палату

Анастасию Заворотнюк вывели из критического состояния. И она покинула реанимацию.

Усилия врачей оказались не напрасными, им удалось заметно уменьшить отек мозга у актрисы. После этого звезду сериала "Моя прекрасная няня" вывели из медикаментозной комы. Теперь знаменитая пациентка находится в палате терапевтического отделения. Медики продолжают проводить все необходимые ей лечебные процедуры.

Вечером в среду, 18 сентября, как только Анастасия пришла в себя, родные принесли ей важные документы. Если врач даст разрешение, актриса сможет изучить бумаги, сообщает телеграмм-канал Mash.