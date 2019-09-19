Актриса вышла из комы, и теперь врачи могут приступить к лечению

Стало известно, что Анастасия Заворотную пришла в себя. Сейчас, когда артистка наконец может дышать самостоятельно, медики разрабатывают дальнейший план действий.

По словам специалиста, если антибиотики подействовали, то онкологи смогут продолжить основное противоопухолевое лечение. Сейчас звезду "Моей прекрасной няни" готовят к удалению опухоли, – пишет "КП".

"Да, удаление опухоли возможно даже в таком тяжелом случае. Глиобластома операбельна, правда, возможность благоприятного исхода значительно выше на ранних стадиях заболевания. Но у Анастасии очень хорошие шансы",

– цитируют журналисты слова источника.

Сегодня состояние Анастасии Завоортнюк резко изменилось: актрису перевели из реанимации в обычную палату. Врачам удалось не только вывести знаменитость из комы, но и уменьшить отек мозга. Пиар-директор Завортнюк тоже обнадеживает: по словам женщины, состояние актрисы улучшилось.

Напомним, Анастасия Заворотнюк уже более полугода борется с раком головного мозга. Возможно, звезда заболела из-за процедуры ЭКО или опасных косметических инъекций. Сейчас Заворотнюк лежит в частной столичной клинике, где ее круглосуточно охраняют.