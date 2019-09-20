Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Нанимали суррогатную мать": друг Заворотнюк выдал ее тайну

Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Актриса скрывала рождение ребенка несколько месяцев

Родные Заворотнюк не раскрывают информацию о ее состоянии и причинах развития рака. В Интернете предполагают, что запустить болезнь могли гормоны, которые звезда "Моей прекрасной няни" пила, чтобы забеременеть.Коллега артистки считает, что Заворотнюк и Чернышев воспользовались услугами суррогатной матери, а сама звезда ребенка не рожала.

"Кто -то говорит, что Настя рожала сама, но я слышал, что они с Петей нанимали суррогатную мать. В любом случае не обошлось без гормональной терапии, которая могла спровоцировать болезнь,

цитирует знакомого артистки "КП".

Также коллега Заворотнюк рассказал, что перед тем, как завести ребенка, она проходила полное обследование, в том числе делала и МРТ головного мозга.

"Никаких опухолей у Насти на тот момент не было обнаружено. Болезнь была выявлена только после родов",

– рассказал источник журналистам.

Напомним, весной выяснилось, что 47-летняя Анастасия Заворотнюк родила дочку своего мужу Петру Чернышеву. Рассказать о появление малышки пара решила только спустя пару месяцев, чтобы избежать повышенного внимания.

Сейчас Анастасия Завортнюк находится в столичной клинике. По последней информации она пришла в себя и может дышать самостоятельно. Один из врачей рассказал, что скоро звезду начали готовить к операции по удалению опухоли. 

Фоторепортаж
ЭКО и стволовые клетки: как Заворотнюк изменилась после родов
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Россия и Украина договорились о газовом транзите

Москва обеспечит Европу голубым топливом на радость Киеву

Дело близится к концу: Кремль использует новый козырь в деле о гибели МН17

Ультиматум Нидерландам от немецкого детектива привел к неожиданным выводам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей