Актриса скрывала рождение ребенка несколько месяцев

Родные Заворотнюк не раскрывают информацию о ее состоянии и причинах развития рака. В Интернете предполагают, что запустить болезнь могли гормоны, которые звезда "Моей прекрасной няни" пила, чтобы забеременеть.Коллега артистки считает, что Заворотнюк и Чернышев воспользовались услугами суррогатной матери, а сама звезда ребенка не рожала.

"Кто -то говорит, что Настя рожала сама, но я слышал, что они с Петей нанимали суррогатную мать. В любом случае не обошлось без гормональной терапии, которая могла спровоцировать болезнь,

– цитирует знакомого артистки "КП".

Также коллега Заворотнюк рассказал, что перед тем, как завести ребенка, она проходила полное обследование, в том числе делала и МРТ головного мозга.

"Никаких опухолей у Насти на тот момент не было обнаружено. Болезнь была выявлена только после родов",

– рассказал источник журналистам.

Напомним, весной выяснилось, что 47-летняя Анастасия Заворотнюк родила дочку своего мужу Петру Чернышеву. Рассказать о появление малышки пара решила только спустя пару месяцев, чтобы избежать повышенного внимания.

Сейчас Анастасия Завортнюк находится в столичной клинике. По последней информации она пришла в себя и может дышать самостоятельно. Один из врачей рассказал, что скоро звезду начали готовить к операции по удалению опухоли.