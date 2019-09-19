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Миниюбки и декольте: Королева выставляет напоказ аппетитное тело

Миниюбки и декольте: Королева выставляет напоказ аппетитное тело
Наташа Королева. Фото: www.globallookpress.com
Артистке удается оставаться сексуальной в 46 лет

За жизнью Наташи Королевой в социальных сетях следят более 1 млн. человек. Певица рассказывает поклонникам о своих повседневных делах, но еще чаще радует их своими откровенными снимками.

Актриса, отпраздновавшая в этом году свой 46 день рождения, без стеснения позирует в миниюбке и исполняет эротичные танцы перед камерой и, похоже, совсем не переживает о возрасте. 

Хвастаться телом звезда любит не только в Интернете, но и на сцене. Сейчас артистка часто появляется перед слушателями в коротком бежевом платье, которое позволяет рассмотреть ее стройные ноги и пышную грудь.

К сексуальным фото и видео с Наташей Королевой в Интернете относятся по-разному. Одни восхищаются ее уверенностью в себе и аппетитной фигурой, другие просят артистку вести себя скромнее и помнить о возрасте. 

"Бесстыжая", "Не нужно на пятом десятке обнаженку показывать", "Не перестаю вами восхищаться", "Нужно выставлять достойные фото", "Нельзя быть такой сексуальной", "Аппетитное тело", "Можно и погорячее", "Великолепна", "Сочная Наташа", – комментирует фотографии жены Тарзана. 

Чаще всего поклонники обращают внимание на пышную грудь артистки. Сама Королева, похоже, тоже знает о своем тайном оружии и часто появляется на публике с глубоким декольте или снимается с выгодного ракурса.

Не отстает от сексуальной Наташи Королевой и ее супруг – Тарзан (наст.имя Сергей Глушко). Танцовщик радует поклонниц своим накаченным телом, а иногда и вовсе снимается абсолютно голым. 

Дарья ПЕТРОВА
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