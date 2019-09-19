Певица в купальнике повертела ягодицами

Наташа Королева отправилась вместе с друзьями на отдых в Израиль. В социальных сетях артистка разместила видео с пляжа, за что ей и досталось от подписчиков. На ролике подруги певицы и она сама изгибаются в купальниках и вертят своими достоинствами, при этом мужа знаменитости рядом не видно. Комментаторы осудили Королеву за откровенные кадры и назвали все происходящее "оргией".

Особое внимание подписчиков привлекли девушки, стоящие на коленях: они, как считают в Инстаграм Королевой, просто "бьются в конвульсиях". Прошлись в Интернете и по внешности певицы: одни советуют ей похудеть, другие предлагают задуматься о пластике груди.

"Что за дикое общество?", "Жесть", "Совсем с ума сошла", "Какие все неприятные, откуда этот колхоз?", "Чекунтые дикари", "Не мешало бы всем похудеть", "Оргии у вас", "Дурдом отдыхает", "Что за вакханалия", "Хоть грудь себе сделайте", "Что за оргия", "Бьется в конвульсиях",

– прокомментировали эротичное видео с Королевой.

Сама певица на едкие комментарии в Интернете никак не реагирует, она и раньше выкладывала подобные видео на всеобщее обозрение. То Наташа Королева задирала платье, то делилась роликом, где с другими звездами играет в карты на раздевание.