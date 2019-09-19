Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"С ума сошла": Королева оторвалась на пляже без Тарзана

Наташа Королева. Фото: www.globallookpress.com
Певица в купальнике повертела ягодицами

Наташа Королева отправилась вместе с друзьями на отдых в Израиль. В социальных сетях артистка разместила видео с пляжа, за что ей и досталось от подписчиков. На ролике подруги певицы и она сама изгибаются в купальниках и вертят своими достоинствами, при этом мужа знаменитости рядом не видно. Комментаторы осудили Королеву за откровенные кадры и назвали все происходящее "оргией".

Особое внимание подписчиков привлекли девушки, стоящие на коленях: они, как считают в Инстаграм Королевой, просто "бьются в конвульсиях". Прошлись в Интернете и по внешности певицы: одни советуют ей похудеть, другие предлагают задуматься о пластике груди.

"Что за дикое общество?", "Жесть", "Совсем с ума сошла", "Какие все неприятные, откуда этот колхоз?", "Чекунтые дикари", "Не мешало бы всем похудеть", "Оргии у вас", "Дурдом отдыхает", "Что за вакханалия", "Хоть грудь себе сделайте", "Что за оргия", "Бьется в конвульсиях", 

– прокомментировали эротичное видео с Королевой.

Сама певица на едкие комментарии в Интернете никак не реагирует, она и раньше выкладывала подобные видео на всеобщее обозрение. То Наташа Королева задирала платье, то делилась роликом, где с другими звездами играет в карты на раздевание. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в октябре 2019 года

В октябре 2019 года с деньгами повезет не всем

Разорвал снежный человек: тайну перевала Дятлова раскрыли

На телах туристов обнаружены смертельные травмы, нанесенные крупным существом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей