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Собчак позвала Виторгана в гости после свадьбы

Собчак позвала Виторгана в гости после свадьбы
Ксения Собчак и Максим Виторган. Фото: www.globallookpress.com
Телезвезда пригласила мужчину домой для "личных объятий"

Ксения Собчак обратилась через социальные сети к сыну Максима Виторгана – Даниилу. Сегодня молодому человеку исполнилось 19 лет. Поздравить его светская львица решила через Инстаграм, опубликовав совместное фото Даниила с братом Платоном – мальчик родился у Виторгана и Собчак в 2016 году.

"Дорогой Даниил Виторган! Будь счастлив и пусть исполнятся все твои мечты! Платон ждет тебя в гости 😉 для личных обьятий❤ с днем рождения", - обратилась Собчак к сыну бывшего мужа.

Похоже, что бывшим супругам и их детям удается сохранять хорошие отношения, несмотря на то, что Ксения Собчак недавно вышла замуж за Константина Богомолова. Как рассказала сама экс-ведущая "Дома-2", общаться с режиссером она начала еще будучи замужем.

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Поклонники оценили то, что Ксения не препятствует общению сына с братом и назвали это "мудрым поступком".

"Молодец! Поведение достойное любящей мамы", "Братья так похожи". "Ксения Анатольевна, вы такая умница", "Мудрый поступок мудрой женщины", "Копии",

– прокомментировали в Инстаграм Ксении Собчак.

Ранее Константин Богомолов опозорил молодую жену на свадьбе Федора Бондарчука. 

Фоторепортаж
В черный день: "глубоко залетевшая блудница" Собчак вышла замуж
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Скриншот instagram.com/konbog75
Дарья ПЕТРОВА
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