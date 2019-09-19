Телезвезда пригласила мужчину домой для "личных объятий"

Ксения Собчак обратилась через социальные сети к сыну Максима Виторгана – Даниилу. Сегодня молодому человеку исполнилось 19 лет. Поздравить его светская львица решила через Инстаграм, опубликовав совместное фото Даниила с братом Платоном – мальчик родился у Виторгана и Собчак в 2016 году.

"Дорогой Даниил Виторган! Будь счастлив и пусть исполнятся все твои мечты! Платон ждет тебя в гости 😉 для личных обьятий❤ с днем рождения", - обратилась Собчак к сыну бывшего мужа.

Похоже, что бывшим супругам и их детям удается сохранять хорошие отношения, несмотря на то, что Ксения Собчак недавно вышла замуж за Константина Богомолова. Как рассказала сама экс-ведущая "Дома-2", общаться с режиссером она начала еще будучи замужем.

Поклонники оценили то, что Ксения не препятствует общению сына с братом и назвали это "мудрым поступком".

"Молодец! Поведение достойное любящей мамы", "Братья так похожи". "Ксения Анатольевна, вы такая умница", "Мудрый поступок мудрой женщины", "Копии",

– прокомментировали в Инстаграм Ксении Собчак.

Ранее Константин Богомолов опозорил молодую жену на свадьбе Федора Бондарчука.