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Только сняли симптомы: объяснено неожиданное улучшение состояния Заворотнюк

Только сняли симптомы: объяснено неожиданное улучшение состояния Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Актрису еще ждет основное лечение

Анастасию Заворотнюк накануне перевели из реанимации в общую палату. Эта новость порадовала переживающих за нее фанатов, однако онколог из Ярославля Дмитрий Петровский объяснил неожиданное улучшение состояния звезды сериала "Моя прекрасная няня".

Он считает, что артистке провели противоотечную терапию, которая лишь ненадолго сняла симптомы основной болезни.

"Это не улучшение основного заболевания, а снятие симптомов, так называемая симптоматическая терапия. Строить какие-то прогнозы по основному заболеванию нельзя. Если после снятия симптомов отека появится возможность специального лечения, то исход может быть положительным",

цитирует его портал progorod76.ru.

Петровский подчеркнул, что делать прогнозы по Заворотнюк пока рано. Кроме того, для этого необходимо точно знать клиническую ситуацию.

Напомним, весной выяснилось, что 47-летняя Анастасия Заворотнюк родила дочку своего мужу Петру Чернышеву. Рассказать о появление малышки пара решила только спустя пару месяцев, чтобы избежать повышенного внимания.

Сейчас Анастасия Завортнюк находится в столичной клинике. По последней информации она пришла в себя и может дышать самостоятельно. Один из врачей рассказал, что скоро звезду начали готовить к операции по удалению опухоли. 

Фоторепортаж
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Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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