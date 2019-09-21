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Все может обойтись: Заворотнюк сделали две операции

Все может обойтись: Заворотнюк сделали две операции
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
У артистки появился шанс на выздоровление

Журналист Сергей Майоров рассказал, что ему удалось связаться с директором Анастасии Заворотнюк Мариной Потаповой. По его словам, звезде сериала "Моя прекрасная няня" сделали уже две операции.

"Вчера ночью я разговаривал с Мариной Потаповой, с ее директором. Была вторая операция. Врачи посмотрели на результаты гистологии. Появилась надежда на то, что все может еще обойтись",

сказал он на передаче "Центральное телевидение".

Журналист отметил, что Заворотнюк все еще находится в тяжелом состоянии. Рядом с ней постоянно дежурят врачи, а также муж Петр Чернышев.

Как утверждает Майоров, Анастасия разорвала все связи с внешним миром.

"Телевизор из палаты убрали, телефонов нет. Она ничего не видит, ничего не слышит, ни с кем не общается", – добавила он.

Напомним, весной выяснилось, что 47-летняя Анастасия Заворотнюк родила дочку своего мужу Петру Чернышеву. Рассказать о появление малышки пара решила только спустя пару месяцев, чтобы избежать повышенного внимания.

Сейчас Анастасия Завортнюк находится в столичной клинике. По последней информации она пришла в себя и может дышать самостоятельно. Один из врачей рассказал, что скоро звезду начали готовить к операции по удалению опухоли.

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Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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