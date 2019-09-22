Слухам о тяжелом состоянии актрисы призывают не верить

Друг звезды сериала "Моя прекрасная няня" расставил все точки над i.

Журналист Сергей Майоров пообщался с директором Анастасии Заворотнюк Мариной Потаповой и раскрыл правду о состоянии артистки. Он рассказал о последнем сообщении представительницы знаменитости. По словам Потаповой, с которой он поддерживает связь, слухи о болезни Заворотнюк сильно преувеличены – всему, что пишут СМИ, верить не стоит.

„Мы тебя любим. Не верь. Пресса сильно преувеличивает“, - написала Майорову директор Анастасии. Об этом сообщает НТВ.

Потапова также предположила, что за повышенным вниманием к здоровью Заворотнюк кроются грязные интриги.

"Известно, что за важную информацию платят во всем мире. Кто, кому и сколько заплатил за повышенное, жесткое, циничное внимание к Анастасии Заворотнюк и ее семье – неизвестно",

– отметила она.

Директор актрисы заявила, что ситуация каждый день нагнетается – за близкими звезды следят журналисты, им круглосуточно названивают, а сплетни о раке Заворотнюк множатся.

Ранее Майоров сообщил, что Анастасии сделали вторую операцию. Врачи обнадежили родных артистки: возможно, у Заворотнюк появился шанс на выздоровление.

Напомним, на днях также появились сообщения о ложных сведениях относительно состояния актрисы. Как писали СМИ, паралича и комы у Заворотнюк не было: все это якобы придумали ее друзья.