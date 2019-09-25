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Анастасия Заворотнюк, у которой обнаружили рак мозга в последней стадии, давно чувствовала себя неважно. Тогда у нее плохо выглядела шея, сообщила профессиональный гример.
"Как печеное яблоко, в отличие от подтянутого лица",
– рассказала она корреспонденту сайта "Комсомольская правда". По словам специалиста, артистка испытывала дискомфорт из-за слишком чувствительной кожи и просила накладывать грим только новыми кисточками, но через время начала возить с собой личного визажиста.
У звезды сериала "Моя прекрасная няня" часто возникали "какие-то аллергические реакции, появлялись воспаления на коже". Подобное гример "видела у Жанны Фриске", поэтому сейчас она "холодеет от ужаса". Также у актрисы часто "болела голова, могло быть головокружение", а на съемках она даже падала в обморок. Тогда окружающие списали это на диеты и усталость, думали, что это от недоедания, добавила специалист.
Как рассказал "КП" доктор наук, профессор Александр Тепляшин, "частые головные боли, потеря сознания – один из симптомов роста опухоли в мозгу". Она может быть доброкачественной или злокачественной и развиваться по-разному. Одна растет быстро – от года до двух лет, – другая "зарождается и развивается потихоньку и может расти десять лет", пояснил он.
Ранее сообщалось, что надежды на выздоровление Анастасии Заворотнюк не осталось. Недавно одна из пациенток больницы, где лечат актрису заявила, что та "умирает".
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