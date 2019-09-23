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Опухоль неоперабельна: жизнь Заворотнюк повисла на волоске

Опухоль неоперабельна: жизнь Заворотнюк повисла на волоске
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Врачи не оставляют шансов на выздоровление "няни Вики"

После информации о двух перенесенных операций в СМИ заговорили о том, что врачи признали Анастасию Заворотнюк безнадежной пациенткой. Медики признали опухоль артистки неоперабельной.

На фоне данной информации слухи о плачевном состоянии звезды сериала "Моя прекрасная няня"  выглядят очень даже правдивыми. Таким образом, жизнь Заворотнюк висит на волоске. Актриса находится в стабильно тяжелом состоянии, поддерживать которое будут исключительно с помощью лекарств, пишет телеграмм-канал Mash.

Известно, что родные и близки не отходят от больной ни на минуту.  Единственное, так сложились обстоятельства, что муж Анастасии Петр Чернышев был вынужден отправиться на гастроли.

Напомним, недавно у пары родилась малышка  Мила. От прошлого брака у Заворотнюк есть сын Майк и дочь Анна. У последней, к слову, пытались купить информацию о самочувствии матери.

Наследнице актрисы предлагали 15 млн руб. за съемку в программе "Прямой эфир", передает телеграмм-канал "НеМалахов". Однако та отказалась от гонорара, объяснив свое решение тем, что ее семья не испытывает материальных трудностей.  

Фоторепортаж
ЭКО и стволовые клетки: как Заворотнюк изменилась после родов
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Ксения АНДРЕЕВА
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