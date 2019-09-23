Врачи не оставляют шансов на выздоровление "няни Вики"

После информации о двух перенесенных операций в СМИ заговорили о том, что врачи признали Анастасию Заворотнюк безнадежной пациенткой. Медики признали опухоль артистки неоперабельной.

На фоне данной информации слухи о плачевном состоянии звезды сериала "Моя прекрасная няня" выглядят очень даже правдивыми. Таким образом, жизнь Заворотнюк висит на волоске. Актриса находится в стабильно тяжелом состоянии, поддерживать которое будут исключительно с помощью лекарств, пишет телеграмм-канал Mash.

Известно, что родные и близки не отходят от больной ни на минуту. Единственное, так сложились обстоятельства, что муж Анастасии Петр Чернышев был вынужден отправиться на гастроли.

Напомним, недавно у пары родилась малышка Мила. От прошлого брака у Заворотнюк есть сын Майк и дочь Анна. У последней, к слову, пытались купить информацию о самочувствии матери.

Наследнице актрисы предлагали 15 млн руб. за съемку в программе "Прямой эфир", передает телеграмм-канал "НеМалахов". Однако та отказалась от гонорара, объяснив свое решение тем, что ее семья не испытывает материальных трудностей.