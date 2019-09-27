На низкий поступок пошла экс-сотрудница клиники, где лежит звезда сериала "Моя прекрасная няня"

После известий о безнадежном состоянии умирающей Анастасии Заворотнюк ее сняли на видео в частной клинике, где артистка находится под вымышленным именем. Кадры принадлежат сотруднице медицинского центра, которая имела доступ к "няне Вике".

Женщина решила поделиться ими с журналистами. Естественно, не про сто так. Итак, спекулянтка сообщила о добытых сенсационных материалах корреспонденту интернет-издания "Дни.ру".

"У меня есть видео Заворотнюк в больнице, снятое мной лично, и 17 фотографий, сделанные в период с 15 сентября по 25 сентября 2019 года. Я со вчерашнего дня в этом медучреждении не работаю. Готова передать все записи анонимно. За вознаграждение", – заявила женщина.

Она добавила, что в ее распоряжении имеются три видео, два из которых по полминуте, и одно длительностью чуть меньше 60 секунд.

Автор материала утверждает, что смертельно больную Заворотнюк засняли в реанимации после тяжелейшей операции.

"Зачем снимать изможденную раком, умирающую женщину, которой для трепанации черепа обрили голову? Так и хочется сказать этим доморощенным операторам: "Себя на смертном одре снимайте и продавайте в СМИ!", – заключил журналист.



Напомним, накануне слухи о том, что звезда обречена, подтвердил онколог. По его словам, врачи в силе только облегчить состояние больной Анастасии. Еще ранее стало известно, что опухоль Завортнюк неоперабельна.