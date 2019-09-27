Состояние актрисы вызвало у телеведущего горькие сожаления

Анастасия Заворотнюк находится на грани смерти, вылечить артистку, увы, невозможно, уверен знаменитый целитель и телеведущий Геннадий Малахов. По его словам, героиня, гениально сыгравшая няню Вику, – уже не жилец.

"Раз возникает опухоль, значит с организмом произошли какие-то изменения, потрясения. Вот возьмите Настю Заворотнюк, когда у нее обнаружили опухоль, лечить уже было поздно. Что народными методами, что лечебным голоданием, что методами классической медицины", – объяснил Малахов в интервью "Телепрограмме".



Он не исключил, что спровоцировать сбой в организме могли беременность и роды, а также желание Анастасии быть вечно молодой. Популярный травник также отметил, что важно "вынуть из человека" причину образования рака.

Чтобы избежать страшного заболевания, Малахов посоветовал вести здоровый образ жизни, быть в хорошем настроении и говорить "нет" омолаживающим процедурам и гормональному вмешательству.

Напомним, звезда сериала "Моя прекрасная няня", как пишут СМИ, находится при смерти. По слухам, ей сделали трепанацию черепа, а перед этим побрили наголо. В пятницу, 27 сентября, появилась информация о том, что умирающую Заворотнюк сняли на камеру.