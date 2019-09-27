Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Волочкова заявила о смерти Заворотнюк

Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
продолжение"Ничего святого": шокирующие фото с умирающей Заворотнюк покажут всем
Балерина призвала поклонников артистки помолиться о ее душе

На ночь глядя Анастасия Волочкова до смерти перепугала россиян.

В своем Instagram танцовщица выложила видео с Анастасией Заворотнюк, сопроводив его весьма странной подписью. 

"Я нашла это видео, где Настя Заворотнюк была ведущей... Сейчас можно только молиться о ее душе... Почему-то именно этим видео захотелось с вами поделиться.. Без слов..."

– написала она.

Среди подписчиков началась паника. То, что она вспоминает о звезде "Моей прекрасной няне" в прошедшем времени и призывает молиться о ее душе, восприняли как трагическую весть. Ошарашенные пользователи наперебой начали спрашивать, что стряслось. Другие назвали Волочкову не очень умной женщиной, которая не думает, что говорит (орфография и пунктуация сохранены).

"А что случилось!" "Волочкова, вы нам первая сообщаете о кончине Заворотнюк?" "ну не умерла же,причем здесь душа??????"  "За здравие надо молиться, а не о душе! Заворотнюк сил надо пожелать и здоровья! А Волочкову отправить к Великому Гудвину...мозгов просить",

– высказались потрясенные комментаторы.

Не сдержались и авторы телеграм-канала "Только никому".

"Мы не понимаем, Волочкова знает то, что ещё не сообщили широкому кругу? Или она просто неправильно выражает мысли? Анастасия Заворотнюк жива или нет?" – недоумевают журналисты.

Ранее публику возмутил циничный поступок бывшей сотрудницы клиники, где лежит звезда. Женщина тайком сняла умирающую Заворотнюк и пыталась продать кадры журналистам.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком

На низкий поступок пошла экс-сотрудница клиники, где лежит звезда сериала "Моя прекрасная няня"

"Слишком поздно": Малахов простился с Заворотнюк

Состояние актрисы вызвало у телеведущего горькие сожаления

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей