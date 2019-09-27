Балерина призвала поклонников артистки помолиться о ее душе

На ночь глядя Анастасия Волочкова до смерти перепугала россиян.

В своем Instagram танцовщица выложила видео с Анастасией Заворотнюк, сопроводив его весьма странной подписью.

"Я нашла это видео, где Настя Заворотнюк была ведущей... Сейчас можно только молиться о ее душе... Почему-то именно этим видео захотелось с вами поделиться.. Без слов..."

– написала она.

Среди подписчиков началась паника. То, что она вспоминает о звезде "Моей прекрасной няне" в прошедшем времени и призывает молиться о ее душе, восприняли как трагическую весть. Ошарашенные пользователи наперебой начали спрашивать, что стряслось. Другие назвали Волочкову не очень умной женщиной, которая не думает, что говорит (орфография и пунктуация сохранены).

"А что случилось!" "Волочкова, вы нам первая сообщаете о кончине Заворотнюк?" "ну не умерла же,причем здесь душа??????" "За здравие надо молиться, а не о душе! Заворотнюк сил надо пожелать и здоровья! А Волочкову отправить к Великому Гудвину...мозгов просить",

– высказались потрясенные комментаторы.



Не сдержались и авторы телеграм-канала "Только никому".

"Мы не понимаем, Волочкова знает то, что ещё не сообщили широкому кругу? Или она просто неправильно выражает мысли? Анастасия Заворотнюк жива или нет?" – недоумевают журналисты.

Ранее публику возмутил циничный поступок бывшей сотрудницы клиники, где лежит звезда. Женщина тайком сняла умирающую Заворотнюк и пыталась продать кадры журналистам.