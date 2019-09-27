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На ночь глядя Анастасия Волочкова до смерти перепугала россиян.
В своем Instagram танцовщица выложила видео с Анастасией Заворотнюк, сопроводив его весьма странной подписью.
"Я нашла это видео, где Настя Заворотнюк была ведущей... Сейчас можно только молиться о ее душе... Почему-то именно этим видео захотелось с вами поделиться.. Без слов..."
– написала она.
Среди подписчиков началась паника. То, что она вспоминает о звезде "Моей прекрасной няне" в прошедшем времени и призывает молиться о ее душе, восприняли как трагическую весть. Ошарашенные пользователи наперебой начали спрашивать, что стряслось. Другие назвали Волочкову не очень умной женщиной, которая не думает, что говорит (орфография и пунктуация сохранены).
"А что случилось!" "Волочкова, вы нам первая сообщаете о кончине Заворотнюк?" "ну не умерла же,причем здесь душа??????" "За здравие надо молиться, а не о душе! Заворотнюк сил надо пожелать и здоровья! А Волочкову отправить к Великому Гудвину...мозгов просить",
– высказались потрясенные комментаторы.
Не сдержались и авторы телеграм-канала "Только никому".
"Мы не понимаем, Волочкова знает то, что ещё не сообщили широкому кругу? Или она просто неправильно выражает мысли? Анастасия Заворотнюк жива или нет?" – недоумевают журналисты.
Ранее публику возмутил циничный поступок бывшей сотрудницы клиники, где лежит звезда. Женщина тайком сняла умирающую Заворотнюк и пыталась продать кадры журналистам.
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