Кадры, где измученная артистка из последних сил цепляется за жизнь, появятся в свободном доступе в ближайшее время

Вокруг онкобольной звезды сериала "Моя прекрасная няня" разгорелся новый скандал. Второй день потрясенная публика обсуждает омерзительный поступок женщины, которая работала в клинике, где лежит Анастасия Заворотнюк. Напомним, имея доступ в палату актрисы, та умудрилась наснимать фото и видео. Далее предприимчивая дама без зазрения совести предложила их СМИ за вознаграждение. Несмотря на отказ журналистов публиковать такие фото, покупатель рано или поздно найдется. Такое мнение выразил политолог Армен Гаспарян.

"Я не знаю вообще, что должно быть в голове у человека, который снимает тяжело больную женщину, борющуюся за жизнь, делает не просто фотографии, а ещё и снимает видео и после этого предлагает СМИ купить у неё эти фотографии. Я правда не знаю, что должно быть в голове",

– заявил он в беседе с "Царьградом", добавив, что подобное поведение бесчеловечно.

При этом Гаспарян отметил, что, возможно, продав тайком сделанные фото с больной Заворотнюк, экс-сотрудница клиники избежит наказания.

"Возможно, знакомая кого-то из сотрудников больницы сняла, мог кто-то из сотрудников снять и передать кому-либо на реализацию. Засудить этого человека, наверное, будет уже невозможно", – подытожил он.

Ранее Гаспарян в своем Twitter прокомментировал эту отвратительную ситуацию, написав, что у таких людей "дна нет". Пользователи поддержали возмущение политолога (орфография и пунктуация сохранены).

"Ничего святого у людей. Нет слов", "Ну и тварь!" "Ни ума, ни сердца. Ответочка будет",

– написали они.

Ранее на фоне болезни Заворотнюк оскандалилась Анастасия Волочкова. Балерина опубликовала видео со звездой, призвав молиться о ее душе. Среди поклонников актрисы поднялась паника – многие подумали, что Заворотнюк умерла.