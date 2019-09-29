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Выдавшая страшную тайну Заворотнюк медик исчезла

Заработать на горе: выдавшая тайну Заворотнюк медик исчезла
Фото: www.globalllokpress.com
Работница клиники, пытавшаяся продать фото измученной артистки сделала неожиданное признание

В скандале с продажей фотографий онкобольной Анастасии Заворотнюк произошел новый поворот. Предприимчивая дама – бывшая работница больницы, мечтавшая задорого продать снимки измученной раком артистки вновь заговорила.

Напомним, женщина воспользовалась своим служебным положением и имея доступ к палате Анастасии Заворотнюк, сделала страшные кадры с больной артисткой. После она написала в несколько крупных изданий и попыталась продать снимки.

Поняв, что мечта стать такой же "богатой как Аллочка Пугачева" не получится, недомиллионерша отказалась от идеи публикации снимков больной раком Заворотнюк. И это случилось не потому, что женщина раскаялась в своем поступке, а потому, что она испугалась отвественности, в том числе и уголовной. 

Дамочка поняла, что в случае публикации фотографий, ее личность рассекретят и ей придется отвечать не только перед поклонниками и близкими артистки, но и в суде. 

Ранее на фоне болезни Заворотнюк в центре скандала оказалась Анастасия Волочкова. Балерина выложила видео, в котором призвала молиться о душе "прекрасной няни". Среди поклонников актрисы поднялась паника – многие подумали, что Заворотнюк уже умерла.

Фоторепортаж
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Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Марина МОНРО
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