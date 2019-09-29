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Актриса Нелли Уварова подстриглась наголо ради своей коллеги по актерскому цеху Анастасии Заворотнюк.
Ранее Нелли призывала дочь Анастасии Анну не обращать внимания на грязные инсинуации, связанные с добрым именем ее матери, пишет "МК".
Поклонники в отношении к поступку артистки разделились Одни посчитали это ничем иным, как пиаром:
"Хайпанула на чужом горе; Подстриглась и подстриглась, Насте от этого не холодно не жарко. Не считаю это нормальным поступком; А в чем, в данном случае, поддержка? Ну остригла волосы, так кому от этого стало легче или лучше? Заворотнюк? Её родным и близким? Кому?", – писали они.
Другие засомневались, что звезда "Не родись красивой" сделала это ради Заворотнюк. "Может она для роли побрилась, а сми написали как написали? Лишь бы не сами выпали. Всем здоровья", – посчитали они.
А третьих восхитил поступок Уваровой. "Эта молодая женщина поддержала страдающего от рака человека, как бы встав рядом с ней в одну колонну, не побоявшись внешней неприглядности. Сострадание бывает и таким; Нелли, Вы настоящий человек!".
Сама актриса случившееся никак не прокомментировала.
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