Звезда сериала "Не родись красивой" Нелли Уварова решилась на радикальный шаг

Актриса Нелли Уварова подстриглась наголо ради своей коллеги по актерскому цеху Анастасии Заворотнюк.

Ранее Нелли призывала дочь Анастасии Анну не обращать внимания на грязные инсинуации, связанные с добрым именем ее матери, пишет "МК".

Поклонники в отношении к поступку артистки разделились Одни посчитали это ничем иным, как пиаром:

"Хайпанула на чужом горе; Подстриглась и подстриглась, Насте от этого не холодно не жарко. Не считаю это нормальным поступком; А в чем, в данном случае, поддержка? Ну остригла волосы, так кому от этого стало легче или лучше? Заворотнюк? Её родным и близким? Кому?", – писали они.

Другие засомневались, что звезда "Не родись красивой" сделала это ради Заворотнюк. "Может она для роли побрилась, а сми написали как написали? Лишь бы не сами выпали. Всем здоровья", – посчитали они.

А третьих восхитил поступок Уваровой. "Эта молодая женщина поддержала страдающего от рака человека, как бы встав рядом с ней в одну колонну, не побоявшись внешней неприглядности. Сострадание бывает и таким; Нелли, Вы настоящий человек!".

Сама актриса случившееся никак не прокомментировала.







