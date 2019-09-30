Поддержка, которую оказывают звезде сериала "Моя прекрасная няня", взбесила другую известную актрису

Елена Корикова не осталась в стороне от скандала, разразившегося, после того как некая работница клиники, где лечат больную раком Анастасию Заворотнюк, предложила купить у нее фото и видео артистки на больничной койке. Она возмущена тем, что находятся такие, кто старается прославиться за счет несчастья, произошедшего со знаменитостью, что лишает ту жизни.

"То, что ‘’эти’’ (язык не поворачивается назвать их людьми) творят, это уже беспредел... артистам нельзя обратиться ни к врачу, ни в полицию, так как,.только слышат известную фамилию,тут же передают информацию желтой прессе, и понеслось. Правда только в том, что обратилис, а дальше – насколько фантазии хватит напишут. Они разрушают жизнь людям искусства ,лишая нас работы,личной жизни,а иногда и самой жизни",

– написала звезда фильма "Барышня-крестьянка". И, припомнив случай с другим ее коллегой, обратилась к министру культуры с предложением "издать закон о неприкосновенности частной жизни артистов".

Многие подписчики поддержали "крик души" Кориковой: "Да, давно пора! Наказывать за ложь!", "Выдержки Вам, Елена Юрьевна, и пусть вокруг будут только профессионалы!", "Потому что другого ничего не могут, а жрать охота! Вот и занимаются чернухой!", "Публикуют только сплетни", "Я сейчас в ужасе от грязной информации про Анастасию Заворотнюк. Сердце... в клочья!.. Медсестра что-то сняла,и таким желтым пытается продать! Это верх цинизма либо дно души! И так во всем! Хотят нам зрителям навязать все самое мерзкое о людях, чьим талантом мы восхищаемся. Прекращается все только со смертью, а так пока ты жив и популярен – заглянут везде! Конечно, нужна цензура!".

При этом некоторые указали, что звезды и сами виноваты в этом. "К сожалению, некоторые недоартисты породили их сами... сливая информацию о себе, чтобы быть на слуху хотя бы таким образом",– отметили они.

На днях стало известно, что медсестра, пытавшаяся нажиться на трагедии звезды "Прекрасной няни", отказалась от желания оубликовать снимки больной раком Анастасии Заворотнюк. А балерина Анастасия Волочкова напугала странным заявлением, которое публика восприняла как сообщение о смерти.