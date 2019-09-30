Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Видео упустили: снимавшая актрису медсестра выступила с заявлением

Видео упустили: снимавшая актрису медсестра выступила с заявлением
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Сотрудница клиники хотела сотрудничать на анонимных условиях

Медсестра, снимавшая в больнице Анастасию Заворотнюк, выступила с заявлением: журналисты сами упустили фото и видео актрисы. Женщина, представившаяся медсестрой, ранее говорила, что на протяжении нескольких дней снимала Заворотнюк в больничной палате и, после своего увольнения, готова продать эксклюзивные кадры. Однако никаких доказательств реальности снимков и видео нет.

"Когда мы заговорили о доказательствах, так называемая медсестра тут же свернула разговор", – сообщает "Царьград". Женщина отметила, что сделки не будет, поскольку ей хотелось сотрудничать на условиях анонимности, а теперь "о фотографиях раструбили СМИ".

Карина СИРАЗОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком

На низкий поступок пошла экс-сотрудница клиники, где лежит звезда сериала "Моя прекрасная няня"

"Слишком поздно": Малахов простился с Заворотнюк

Состояние актрисы вызвало у телеведущего горькие сожаления

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей