Сотрудница клиники хотела сотрудничать на анонимных условиях

Медсестра, снимавшая в больнице Анастасию Заворотнюк, выступила с заявлением: журналисты сами упустили фото и видео актрисы. Женщина, представившаяся медсестрой, ранее говорила, что на протяжении нескольких дней снимала Заворотнюк в больничной палате и, после своего увольнения, готова продать эксклюзивные кадры. Однако никаких доказательств реальности снимков и видео нет.

"Когда мы заговорили о доказательствах, так называемая медсестра тут же свернула разговор", – сообщает "Царьград". Женщина отметила, что сделки не будет, поскольку ей хотелось сотрудничать на условиях анонимности, а теперь "о фотографиях раструбили СМИ".