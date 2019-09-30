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Медсестра, снимавшая в больнице Анастасию Заворотнюк, выступила с заявлением: журналисты сами упустили фото и видео актрисы. Женщина, представившаяся медсестрой, ранее говорила, что на протяжении нескольких дней снимала Заворотнюк в больничной палате и, после своего увольнения, готова продать эксклюзивные кадры. Однако никаких доказательств реальности снимков и видео нет.
"Когда мы заговорили о доказательствах, так называемая медсестра тут же свернула разговор", – сообщает "Царьград". Женщина отметила, что сделки не будет, поскольку ей хотелось сотрудничать на условиях анонимности, а теперь "о фотографиях раструбили СМИ".
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