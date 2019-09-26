Журналистка и режиссер поженились 13 сентября. С тех пор молодожены не выкладывают совместные фото друг с другом и развлекаются по отдельности

Константин Богомолов все больше времени проводит с друзьями, а Ксения Собчак замечают на модных мероприятиях с подругами. Похоже, после свадьбы пара не только не отправилась на отдых, но и, судя по социальным сетям, стала меньше показываться вдвоем.

Если раньше совместные фото появлялись в Инстаграм знаменитостей регулярно, то сейчас последний снимок вдвоем был сделан еще во время свадьбы. Возможно, именно после нее Собчак и Богомолов решили скрыться от публики.

Эпатажное бракосочетание пользователей социальных сетей поразило, а вот некоторые гости праздника были им разочарованы. Сообщается, что присутствующим так и не удалось попробовать дорогое шампанское, которое экс-ведущая "Дома-2" так расхваливала в Инстаграм.

Блюда на банкете тоже оказались довольно скромными, – пишет "Экспресс газета". В меню, по информации журналистов, были только простые нарезки и фрукты. Свадебный торт Собчак и Богомолова и вовсе оказался фальшивым: только один ярус из пяти можно было есть.

Ранее Ксения Собчак рассказала, как лишилась волос и зубов после рождения сына Платона.