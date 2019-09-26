Рядом с домом знаменитости дежурит автобус в репортерами

Бывший участник телепроекта "Дом-2" Май Абрикосов обратился к Андрею Малахову через социальные сети. Звезда просит ведущего отозвать свою съемочную группу от его дома, ведь он не собирается участвовать ни в каких телевизионных проектах.

Неудобства журналисты приносят не только самому Абрикосову, но и его соседям: экс—участник "Дома-2" живет в деревне, и к его односельчанам постоянно пристают с расспросами о жизни звезды телестройки. А рядом с домом бывшего участника телестройки не раз замечали микроавтобус с московским номерами.

"Уважаемый телеведущий Андрей Малахов, я отказался участвовать в Вашей передаче! Редакторы услышали твердое НЕТ в личном общении и в социальных сетях. Андрей, пожалуйста, отзовите подчиненных от моей двери! Боюсь в уличный туалет выйти, чтоб не попасть на федеральный канал",

– написал Май Абрикосов в Инстаграм.

Когда-то мужчина был одним из самых популярных участников "Дома-2". Теперь, спустя 10 лет после его ухода, журналисты все равно продолжают следить за его жизнью. На проекте он запомнился отношениями с Аленой Водонаевой. Расставшись с ней, Май Абрикосов со скандалом покинул телепроект.

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