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"Горячая штучка": Водонаева изогнулась в сексуальном наряде

Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com
Звезда скандальной телестройки выставила напоказ все достоинства фигуры

Алена Водонаева порадовала поклонников снимком в обтягивающем наряде. Платье с глубоким декольте подчеркнуло роскошную грудь экс-участницы "Дома-2" и ее пышные ягодицы.

Телезвезда изогнулась перед фотографом на улице, чтобы выглядеть еще соблазнительнее. Подписчики старания Алены Водонаевой оценили и похвалили ее за женственную фигуру.

"Роскошная", "Шикарная женщина", "Хорошая и плохая девочка", "Ракета", "Секси", "Фигура огонь", "Алена необыкновенно женственная", "Богиня", "Очень женственная и сексуальная",

- написали девушке в социальных сетях.

Ранее "Утро" рассказывало о вражде ведущих "Дома-2" Ксении Бородиной и Ольги Бузовой.

Дарья ПЕТРОВА
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