Нибиру
- Камчатка под ударом: небесные драконы с Нибиру атакуют Россию
- В любую минуту взорвется: на кадрах с Юпитера нашли тень от Нибиру
- Это конец: Нибиру заслонила Cолнце
Алена Водонаева порадовала поклонников снимком в обтягивающем наряде. Платье с глубоким декольте подчеркнуло роскошную грудь экс-участницы "Дома-2" и ее пышные ягодицы.
Телезвезда изогнулась перед фотографом на улице, чтобы выглядеть еще соблазнительнее. Подписчики старания Алены Водонаевой оценили и похвалили ее за женственную фигуру.
"Роскошная", "Шикарная женщина", "Хорошая и плохая девочка", "Ракета", "Секси", "Фигура огонь", "Алена необыкновенно женственная", "Богиня", "Очень женственная и сексуальная",
- написали девушке в социальных сетях.
Ранее "Утро" рассказывало о вражде ведущих "Дома-2" Ксении Бородиной и Ольги Бузовой.
Режиссера сравнили с чертом и указали ему на недостатки
Президент Украины не смог сдержать эмоций