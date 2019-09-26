Звезда скандальной телестройки выставила напоказ все достоинства фигуры

Алена Водонаева порадовала поклонников снимком в обтягивающем наряде. Платье с глубоким декольте подчеркнуло роскошную грудь экс-участницы "Дома-2" и ее пышные ягодицы.

Телезвезда изогнулась перед фотографом на улице, чтобы выглядеть еще соблазнительнее. Подписчики старания Алены Водонаевой оценили и похвалили ее за женственную фигуру.

"Роскошная", "Шикарная женщина", "Хорошая и плохая девочка", "Ракета", "Секси", "Фигура огонь", "Алена необыкновенно женственная", "Богиня", "Очень женственная и сексуальная",

- написали девушке в социальных сетях.

Ранее "Утро" рассказывало о вражде ведущих "Дома-2" Ксении Бородиной и Ольги Бузовой.