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Ведущую "Дома-2" осмеяли за собачий запах

Ольга Орлова. Фото: www.globallookpress.com
продолжение"Чудо под шляпой ": экс-звезда "Дома-2" снялась раздетой
Ольга Орлова уподобилась своим питомцам, заявили пользователи

Звездная любительница четвероногих поплатилась за доброту. Ольгу Орлову облили грязью пользователи, которым не нравится, что все свободное время ведущая телестройки проводит в окружении животных, вместо того, чтобы налаживать личную жизнь. Присутствие пушистых друзей в спальне и столовой неприемлемо, заявили злопыхатели. Кроме того, собаки пахнут, а следовательно "воняет" и от самой Орловой, заключили комментаторы.

Взрыв эмоций вызвало милое домашнее фото, где Ольга в халате позирует с чашкой в руках и собачкой на коленях. Один из пользователей отпустил весьма сомнительный комплимент – мол, телеведущая и ее питомица – практически на одно лицо (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"В постеле с собаками, за столом с собаками ...-псиной от вас не воняет? Только не надо писать что от у вас чище многих людей . Животное оно и есть животное, естественный запах никто не отменял", "Воняет, воняет! Смиритесь уже с этим!" "Вы с Диной похожи на этом фото !!!!! Потому что Дины прям лицо , а не морда !!!"

– написали подписчики.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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