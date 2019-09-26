Ольга Орлова уподобилась своим питомцам, заявили пользователи

Звездная любительница четвероногих поплатилась за доброту. Ольгу Орлову облили грязью пользователи, которым не нравится, что все свободное время ведущая телестройки проводит в окружении животных, вместо того, чтобы налаживать личную жизнь. Присутствие пушистых друзей в спальне и столовой неприемлемо, заявили злопыхатели. Кроме того, собаки пахнут, а следовательно "воняет" и от самой Орловой, заключили комментаторы.

Взрыв эмоций вызвало милое домашнее фото, где Ольга в халате позирует с чашкой в руках и собачкой на коленях. Один из пользователей отпустил весьма сомнительный комплимент – мол, телеведущая и ее питомица – практически на одно лицо (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"В постеле с собаками, за столом с собаками ...-псиной от вас не воняет? Только не надо писать что от у вас чище многих людей . Животное оно и есть животное, естественный запах никто не отменял", "Воняет, воняет! Смиритесь уже с этим!" "Вы с Диной похожи на этом фото !!!!! Потому что Дины прям лицо , а не морда !!!"

– написали подписчики.