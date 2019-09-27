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"Чудо под шляпой ": экс-звезда "Дома-2" снялась раздетой

Дарья Пынзарь. Фото: https://www.instagram.com/darya_pinzar86/
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Девушка показалась в купальнике, которого не было видно, и озадачила поклонников

Дарья Пынзарь опубликовала в соцсети новое фото с отдыха в Турции. На нем она позирует, сидя на борту яхты. Тело девушки закрывает широкополая шляпа, видны только голые плечи, руки и ноги.

По снимком бывшай участница "Дома-2" спросила у поклонников: "Как считаете приличное фото?" И добавила, что "под шляпой купальник".

Комментаторы высказались по-разному. Одни считали, что не имеет значения, одета Дарья или нет, главное – ее внешность, другие были озадачены и не поверили, что Пынзарь не полностью голая:

"Чудо под шляпой", "Шикарное фото! Приличное до неприличия", "Конфетка", "Даже если там нет купальника… Очень красивая", "Интрига есть, а купальник есть или нет у кого какая фантазия. Что хотят пусть и думают", "Прикольно", "Конфетка", "Вполне! Если там действительно купальник", "Класс! Ты, как всегда, прекрасна", "Купалник точно есть? Чем докажете?", "Фигура, конечно, блеск, но у тебя такая репутация любящей жены и хорошей мамы двух мальчиков... не стоит уж так", "Дашка супер выглядит, но ... не стоит ей опошливать свой милый образ., наподобие Волочковой,,фу".

Комплиментов было больше, чем упреков. Муж экс-звезды "Дома-2" тоже отметился. "Ты что, Даша, ты же мать, так нельзя", – пошутил он. Сама же бвышая участница телешоу поблагодарила фанатов за похвалы в свой адрес.

Дарья переехала в Турцию с мужем Сергеем Пынзарем и часто выкладывает в соцсетях красотки фото в купальниках и открытых нарядах. Недавно она снялась в бикини, ранее показалась в нижнем белье и вышла на улицу без лифчика.

Полина ДОРОЖКИНА
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