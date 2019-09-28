Нибиру
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Ольга Бузова с малышом растрогала пользователей. Певица и ведущая показала, как провела день с друзьями на яхте. Во время тура во Владивосток Бузова нашла время для отдыха. Видео появилось в Instagram артистки. На кадрах она прижимает к себе ребенка в костюмчике тигра и просит "завернуть" его с собой.
Фанаты звезды с нетерпением ждут, когда же она сама станет мамой – отсюда, видимо, и многочисленные слухи о беременности Бузовой. На фото и видео публика не раз "находила" соответствующие признаки. Впрочем, все сплетни пока не находили подтверждения. Подписчики заявили, что материнство очень идет Ольге и призвали не затягивать с рождением ребенка. Некоторые предложили ей усыновить малыша, раз уж она не торопится заводить собственных отпрысков (орфография и пунктуация авторов сохранены).
"Оля Вам очень идёт быть мамой" "Оля когда у тебя будут дети? Я доживу!?" "В роддоме завернут)" "Усынови ребенка))" "Да рожай уже для себя, дети это счастье, это смысл жизни, всё остальное бутафория..."
– написали они.
Ранее Бузова оголила грудь на видео.
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