Поклонники с жаром обсуждают материнство звезды "Дома-2"

Ольга Бузова с малышом растрогала пользователей. Певица и ведущая показала, как провела день с друзьями на яхте. Во время тура во Владивосток Бузова нашла время для отдыха. Видео появилось в Instagram артистки. На кадрах она прижимает к себе ребенка в костюмчике тигра и просит "завернуть" его с собой.

Фанаты звезды с нетерпением ждут, когда же она сама станет мамой – отсюда, видимо, и многочисленные слухи о беременности Бузовой. На фото и видео публика не раз "находила" соответствующие признаки. Впрочем, все сплетни пока не находили подтверждения. Подписчики заявили, что материнство очень идет Ольге и призвали не затягивать с рождением ребенка. Некоторые предложили ей усыновить малыша, раз уж она не торопится заводить собственных отпрысков (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Оля Вам очень идёт быть мамой" "Оля когда у тебя будут дети? Я доживу!?" "В роддоме завернут)" "Усынови ребенка))" "Да рожай уже для себя, дети это счастье, это смысл жизни, всё остальное бутафория..."

– написали они.

Ранее Бузова оголила грудь на видео.