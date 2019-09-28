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"Очень идет быть мамой": Бузову отправили в роддом

После слухов о беременности Бузова показала ребенка
Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Поклонники с жаром обсуждают материнство звезды "Дома-2"

Ольга Бузова с малышом растрогала пользователей. Певица и ведущая показала, как провела день с друзьями на яхте. Во время тура во Владивосток Бузова нашла время для отдыха. Видео появилось в Instagram артистки. На кадрах она прижимает к себе ребенка в костюмчике тигра и просит "завернуть" его с собой.

Фанаты звезды с нетерпением ждут, когда же она сама станет мамой – отсюда, видимо, и многочисленные слухи о беременности Бузовой. На фото и видео публика не раз "находила" соответствующие признаки. Впрочем, все сплетни пока не находили подтверждения. Подписчики заявили, что материнство очень идет Ольге и призвали не затягивать с рождением ребенка. Некоторые предложили ей усыновить малыша, раз уж она не торопится заводить собственных отпрысков (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Оля Вам очень идёт быть мамой" "Оля когда у тебя будут дети? Я доживу!?" "В роддоме завернут)" "Усынови ребенка))" "Да рожай уже для себя, дети это счастье, это смысл жизни, всё остальное бутафория..."

– написали они.

Ранее Бузова оголила грудь на видео.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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