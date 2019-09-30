Экс-звезда "Дома-2" эффектно позировала на камеру, лежа на ступеньках, а ее обругали за неудачный фотошоп

Алена Водонаева хотела порадовать фанатов и опубликовала в Instagram несколько снимков, на которых показана в коротком платье. На первом из них из-под юбки звезды виднеется лишняя нога. Наверное, верх одного кадра ретушер "приделал" к низу другого, который посчитал более удачным, и тем самым превратил девушку в этакого трехногого "монстра", что не осталось незамеченным.

"Ну вот, опять я забыла про ленту в Инстаграм... Летних, красивых фоток вам", – обратилась бывшая участница телестройки к подписчикам, разместив снимок с третьей ногой в самом начале, видимо, думая, что на нем получилась лучше всего.

Увиденное понравилось не всем. Некоторые комментаторы высказались прямо:

"Почему на первой фотке аж 3 ноги. Радиация?", "Первое фото 3 ноги...". "Это с тремя ногами... так?", "Не понятно, что с ногами... перестаралась с фотошопом", "Алена, убери третью ногу", "Что-то ног многовато", "Ж... при таком раскладе в другом месте должна быть... увольте фотошопера. Он должен хотя бы строение таза знать, азы", "У тебя 3 ноги и 1 рука!!!", "Тут как кобыла", "Мозг совсем отключился, когда фотопила?", "Развесила ляжки".

Однако не все обратили внимание на ляп. Поклонники, как и раньше, восхищались роскошной фигурой экс-звезды "Дома-2". "Кисонька на солнышке нежится", "Невероятная", "Потрясающая", "Твоя грудь сводит с ума", "Красотка", "Ну просто огонь", "Вау, вау, шикарная", "Ух, Алена", "Секс", "Какая же Вы роскошная", "Космос", "Аленка – горячая штучка", "Богиня", – хвалили они.

Ранее Водонаева часто снималась в провокационных нарядах и позах. Изгибалась в обтягивающем платье так, чтобы все увидели достоинства ее фигуры, делала селфи с огромным декольте и поднимала юбку.