Делая селфи, экс-звезда "Дома-2" полюбовалась своими обнаженными прелестями в зеркале

Алене Водонаевой не в диковинку сняться в раскованной позе или надеть что-то сексуальное. На свежем видео, которое смелая красотка выложила в соцсети, она также позирует в провокационном виде – на ней короткое голубое платье с таким глубоким и широким декольте, что грудь, свободная от лифчика, почти вываливается наружу.

Знаменитость при этом ничуть не смущена. Она поглядывает на свое отражение с заметным удовольствием и одной рукой удерживает сползающий с роскошных округлостей наряд.

Ролик не единственное, чем за последние сутки порадовала поклонников бвышая скандальная участница "Дома-2". Немногим ранее она опубликовала фото, на котором показана в загадочном и одновременно эротичном образе.

Алена сидит, оголив бедро и приподняв обнаженную ногу. На ней надето нечто белое сплошь из бахромы. а на голове – черная шляпа, на которой нитки сплетены вверх в узоры, напоминающие рожки. Лицо скрывает длинная бахрома.

Что думали подписчики страницы Водонаевой, увидев все эти кадры, можно только догадываться, ведь комментировать в сторис они не могут.

Ранее брюнетка не без стеснения погладила себя по пятой точке на улице, выставляя напоказ сексуальное тело. До этого она задрала длинными ногами юбку, от чего у поклонников едва не случился удар, и не скрывая самых пикантных подробностей, рассказала о родах.