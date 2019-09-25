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Алене Водонаевой не в диковинку сняться в раскованной позе или надеть что-то сексуальное. На свежем видео, которое смелая красотка выложила в соцсети, она также позирует в провокационном виде – на ней короткое голубое платье с таким глубоким и широким декольте, что грудь, свободная от лифчика, почти вываливается наружу.
Знаменитость при этом ничуть не смущена. Она поглядывает на свое отражение с заметным удовольствием и одной рукой удерживает сползающий с роскошных округлостей наряд.
Ролик не единственное, чем за последние сутки порадовала поклонников бвышая скандальная участница "Дома-2". Немногим ранее она опубликовала фото, на котором показана в загадочном и одновременно эротичном образе.
Алена сидит, оголив бедро и приподняв обнаженную ногу. На ней надето нечто белое сплошь из бахромы. а на голове – черная шляпа, на которой нитки сплетены вверх в узоры, напоминающие рожки. Лицо скрывает длинная бахрома.
Что думали подписчики страницы Водонаевой, увидев все эти кадры, можно только догадываться, ведь комментировать в сторис они не могут.
Ранее брюнетка не без стеснения погладила себя по пятой точке на улице, выставляя напоказ сексуальное тело. До этого она задрала длинными ногами юбку, от чего у поклонников едва не случился удар, и не скрывая самых пикантных подробностей, рассказала о родах.
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