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"Это шабаш": Водонаева примчалась на вечеринку на метле

Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com
Дива доказала, что выглядит сексуально даже в самом строгом наряде

Поклонники Алены Водонаевой привыкли, что любимая звезда часто радует их весьма откровенными снимками. Однако, хотя до празднования Хэллоуина еще больше месяца, Алена решила показать себя в костюме ведьмы.

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Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)

Верные почитатели Водонаевой пришли в восторг:

"Голливуд плачет по тебе", "Вам надо было в малифисенту нарядиться ! Но ведьма тоже супер !", "Образ идеальный для внешности Алены", "Ты просто космос , Водонаева ))", "Алена самая классная ведьма!По-моему даже ведь мы переодеваться не надо", "Алена вам очень идет этот образ!!! Так реалистично смотрится, что начинаешь задумываться, а вдруг и вправду ...", "Чертовски красивая ведьма", "Вечеринка ведьм, это шабаш. Тебе бы не знать".

Когда один из поклонников предложил Водонаевой появиться в таком наряде на американском фестивале Burning Man, Алена лаконично ответила:

"Голая буду. Только в шляпе и с метлой )".

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.

 

Валентина МАЙОРОВА
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