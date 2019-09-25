Нибиру
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Марго Овсянникова попала в неприятную ситуацию на съемках своего клипа на песню "Парень непростых кровей".
По сценарию Марго должна была разбить вазу с цветами, однако телезвезда не рассчитала свои силы и ударила слишком сильно.
"Осколки разлетелись по всему помещению... В первые секунды даже не поняла, что произошло, но, отойдя от шока, увидела кровь и осколки в своей руке. Помню, как подбегает в ужасе режиссер, меня куда-то ведут, вся бригада в шоке", -
поведала участница "Дома-2" изданию "СтарХит".
Она добавила, что участники съемочной группы испугались сильнее, чем она сама.
Мужественная певица не стала откладывать съемки – усадьба, в которой снимался клип, была арендована всего на несколько часов. На руку Овсянниковой наложили повязку, и, превозмогая боль, звезда завершила работу.
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