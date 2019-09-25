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Звезда "Дома-2" серьезно поранилась на съемках клипа

Изрезанная звезда
Марго Овсянникова. Фото: Instagram
Израненная красотка допела песню до победного конца

Марго Овсянникова попала в неприятную ситуацию на съемках своего клипа на песню "Парень непростых кровей".

По сценарию Марго должна была разбить вазу с цветами, однако телезвезда не рассчитала свои силы и ударила слишком сильно.

"Осколки разлетелись по всему помещению... В первые секунды даже не поняла, что произошло, но, отойдя от шока, увидела кровь и осколки в своей руке. Помню, как подбегает в ужасе режиссер, меня куда-то ведут, вся бригада в шоке", - 

поведала участница "Дома-2" изданию "СтарХит".

Она добавила, что участники съемочной группы испугались сильнее, чем она сама.

Мужественная певица не стала откладывать съемки – усадьба, в которой снимался клип, была арендована всего на несколько часов. На руку Овсянниковой наложили повязку, и, превозмогая боль, звезда завершила работу.

Валентина МАЙОРОВА
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