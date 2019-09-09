Поклонники увидели у экс-звезды "Дома-2" не только стройные ноги, но и пикантные места

Алена Водонаева снова взбудоражила фантазию поклонников. В новом кадре, опубликованном в соцсети, она позирует в строгом и одновременно кокетливом виде – на красотке в очках надеты белая блуза, пиджак в полоску и такой же расцветки короткая юбка, которую подняли ноги, сложенные одна на другую.

"Я, Москва, мои чулки в горох, мой лимонад маракуя и объемный пиджак", – пояснила изображение бывшая участница "Дома-2".

Подписчики не сдержали эмоций. Многие восхищались видом знаменитости:

"Элитная", "Лучшая из женщин", "Алена, классно выглядишь", "Ну прямо-таки поэтесса", "Вы прекрасны", "Сама грация"," Крутецкая Алена!!! Колготки просто огонь", "Суперстиль, природное чутье", "Бомба, впрочем как всегда", "Ножки в звездной пыли...", "Формы отличные", "Настоящая, непосредственная, умна. От вас идет чистая энергетика", "Чулки и ножки шикарные".

Кто-то из мужчин разглядел на фото интимное место молодой женщины. "Писечка", – отметил поклонник.

Некоторые дамы раскритиковали звезду за неумелый, по их мнению, подбор нарядов и излишнюю откровенность: "Каждая по отдельности вещь классная, но все это вместе вообще не вяжется. Красивая женщина, но часто так нелепо выглядит", "Вы кроме как жрать и с голой ...опой ходить, ничего не тянете".

Алена Водонаева всегда открыта для задушевной беседы с фанатами и нередко балует их откровенными кадрами. Недавно она поделилась воспоминаниями о родах, не упустив ни одной, даже пикантной детали, засветилась в купальнике и расставила ноги.