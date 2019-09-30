Телеведущая потеряла деньги в азартной игре

Ксения Бородина, которая вместе с мужем путешествует по США, добралась до столицы азарта и развлечений – Лас-Вегаса.

"как же тут круто, просто другой мир))) все так красочно, ярко, шумно, все кричат и веселятся) казино, казино, казино)", -

восторженно написала звезда "Дома-2" на своей страничке в Instagram.

Бородина призналась, что в игре ей не повезло: семейный бюджет обеднел на сотню долларов. Правда, судя по всему, проигрыш не слишком огорчил Ксению. Свое признание она сопроводила весьма симпатичной фотографией: на ней одетая в короткое пестрое платьице и белые ботильоны телеведущая улыбается голливудской улыбкой на все 32 зуба.

"Чумачечая", "красотка", "Ксю ты просто девочка девочка тут", "Куколка", "И это мама двоих , троих практичкски ) детей – сама девочка совсем !!!" -

написали восторженные поклонники.

Но нашлись и такие, кто заподозрил Бородину в использовании фоторедактора:

"Сама на себя не похожа", "Ой, а что с лицом, неудачный фотошоп, на себя не похожа", "Что с лицом ?" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Однако немногочисленные критические отзывы утонули в море комплиментов от почитателей таланта Ксении.







