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Звезда Дома-2 проигралась в казино

Звезда Дома-2 проигралась в казино
Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia
Телеведущая потеряла деньги в азартной игре

Ксения Бородина, которая вместе с мужем путешествует по США, добралась до столицы азарта и развлечений – Лас-Вегаса.

"как же тут круто, просто другой мир))) все так красочно, ярко, шумно, все кричат и веселятся) казино, казино, казино)", - 

восторженно написала звезда "Дома-2"  на своей страничке в Instagram.

Бородина призналась, что в игре ей не повезло: семейный бюджет обеднел на сотню долларов. Правда, судя по всему, проигрыш не слишком огорчил Ксению. Свое признание она сопроводила весьма симпатичной фотографией: на ней одетая в короткое пестрое платьице и белые ботильоны телеведущая улыбается голливудской улыбкой на все 32 зуба.

"Чумачечая", "красотка", "Ксю ты просто девочка девочка тут", "Куколка", "И это мама двоих , троих практичкски ) детей – сама девочка совсем !!!"  - 

написали восторженные поклонники.

Но нашлись и такие, кто заподозрил Бородину в использовании фоторедактора:

"Сама на себя не похожа", "Ой, а что с лицом, неудачный фотошоп, на себя не похожа", "Что с лицом ?" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Однако немногочисленные критические отзывы утонули в море комплиментов от почитателей таланта Ксении.



Валентина МАЙОРОВА
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