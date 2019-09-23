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"Пожалейте мужчин": звезда "Дома-2" попрыгала в бикини

Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86
Знаменитость сравнили с куклой Барби

Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Дарья Пынзарь продемонстрировала свою идеальную фигуру на пляже в купальнике: Дарья бежала по пляжу, при этом крупным планом снимала свой пышный бюст.

В комментариях к телу Пынзарь отнеслись по-разному: одни восхищаются стройным телом матери двоих детей, другие упрекают девушку в любви к пластике – грудь экс-участницы "Дома-2" кажется комментатором пластиковой.

Сама Дарья и не скрывает, что прибегала к помощи хирургов: девушка увеличивала бюст под прицелами камер телепроекта. 

"Почему грудь раскосая", "Бег в купальнике это слишком, пожалейте с утра мужчин, им же на работу", "Идеальная фигура", "Грудь, как у кукол Барби, пластик такой", "Надо больше с детьми заниматься, а не голое тело показывать", "Прекрасно выглядишь",

– написали в Инстаграм Дарьи Пынзарь.

Недавно девушка вместе со своим мужем Сергеем Пынзарем, за которого вышла замуж на "Доме-2", переехала в Турцию. Теперь в социальные сетях красотки появляется все больше фотографий в купальниках и откровенных нарядах.

Ранее "Утро" рассказывало о жизни бывших участников "Дома-2" Антона Гусева и Евгении Феофилактовой.

Дарья ПЕТРОВА
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