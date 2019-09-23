Звезда "Дома-2" справилась с ужасной фобией

Ольга Бузова приняла участие в съемках программы "Форт Боярд" и поделилась впечатлениями и эмоциями со своими поклонниками.

"Для меня – погреб со змеями было самым сложным испытанием Я панически боюсь змей, и то, что я испытала там, в этом погребе, среди сотни змей, я бы никому не пожелала... Смотрю сейчас, и понимаю, что горжусь собой!", –

призналась Ольга на своей страничке в Instagram, выложив фото с впечатляющими рептилиями.

Комментаторы были просто потрясены. У некоторых кишащее змеями помещение вызвало омерзение:

"Господи Ольга бедная, какой ужас, я аж заплакала", "Оля, тебя реально пытали", "ты молодец сильная", "Ты огонь Герой то было шокирующе-потрясно", "это правда было очень круто", "У меня прям пятки вспотели. Кошмар какой", "это невозможно смотреть".

Кое-кто остроумно пошутил:

"Побыла в кругу девушек", "теперь вы знаете своих хейтеров в лицо", "точно женский коллектив на работе" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Признание Ольги никого не оставило равнодушным, и за 7 часов ее пост набрал более миллиона просмотров.