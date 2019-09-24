Знаменитость мучилась от боли почти сутки

Бывшие участники телепроекта Александра Артемова и Евгений Кузин на днях стали родителями. Молодые родители делились со своими подписчиками подробностями всех процессов, которые происходили в роддоме. Теперь телезвезда решилась рассказать о всех ужасах родов.

Изначально Артемова планировала родить ребенка естественным путем, но в итоге девушка промучилась от боли почти сутки, и врачи решили провести операцию кесарево сечение.

"Какие мучения я перенесла. Каждые 10 минут схватки и такое ощущение, что в меня засунули картину и внутри рвусь на части. <…> Время 9:30, схватки начинаются ещё сильнее, организм изношен",

– пожаловалась экс-участница "Дома-2".

Спустя сутки Артемова и Кузин стали родителями здоровой девочки. Если сначала поклонники пары начали поздравлять семью в социальных сетях, то потом под фотографиями начали появляться негативные комментарии. Звезде "Дома-2" начали давать советы по уходу за ребенком, а мужа критиковать за резкие высказывания.

"Зачем новорожденного ребенка таскать по коридорам?", "Женя сначала сказал, что проще всего приехать да сделать кс, ни мучений, ни боли, не ожиданий, а потом записал видео, где извинялся за эти слова", "Ваш муж с таким пренебрежением говорил про кесарево, надеюсь ему теперь стыдно!", "В 24 уже кесарево", – высказались в Инстаграм Артемовой.

Ранее звезда "Дома-2" Дарья Пынзарь похвасталась сексуальной фигурой в купальнике.