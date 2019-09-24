Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Рвусь на части": звезда "Дома-2" рассказала об ужасах родов

Александра Артемова. Фото: instagram.com/artemovasasha1
Знаменитость мучилась от боли почти сутки

Бывшие участники телепроекта Александра Артемова и Евгений Кузин на днях стали родителями. Молодые родители делились со своими подписчиками подробностями всех процессов, которые происходили в роддоме. Теперь телезвезда решилась рассказать о всех ужасах родов.

Изначально Артемова планировала родить ребенка естественным путем, но в итоге девушка промучилась от боли почти сутки, и врачи решили провести операцию кесарево сечение.

"Какие мучения я перенесла. Каждые 10 минут схватки и такое ощущение, что в меня засунули картину и внутри рвусь на части. <…> Время 9:30, схватки начинаются ещё сильнее, организм изношен",

– пожаловалась экс-участница "Дома-2". 

Спустя сутки Артемова и Кузин стали родителями здоровой девочки. Если сначала поклонники пары начали поздравлять семью в социальных сетях, то потом под фотографиями начали появляться негативные комментарии. Звезде "Дома-2" начали давать советы по уходу за ребенком, а мужа критиковать за резкие высказывания.

"Зачем новорожденного ребенка таскать по коридорам?", "Женя сначала сказал, что проще всего приехать да сделать кс, ни мучений, ни боли, не ожиданий, а потом записал видео, где извинялся за эти слова", "Ваш муж с таким пренебрежением говорил про кесарево, надеюсь ему теперь стыдно!", "В 24 уже кесарево", – высказались в Инстаграм Артемовой.

Ранее звезда "Дома-2" Дарья Пынзарь похвасталась сексуальной фигурой в купальнике. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

США и Польша придумали способ остановить работу "Северного потока – 2"

Времени остается все меньше, но Вашингтон судорожно пытается помешать строительству газопровода

Их там не было: Эстонию возмутили советские архивы времен Второй мировой войны

Таллин настаивает на 50-летней "оккупации" Советским Союзом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей