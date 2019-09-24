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Бузова показала детям голые ягодицы

Бузова показала детям голый зад
Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Звезду упрекнули в дурновкусии и пении под фонограмму

Неутомимая Ольга Бузова отправилась в концертное турне по Сибири и Дальнему Востоку.

На своей страничке в Instagram звезда "Дома-2" поделилась роликом со своего выступления, однако весьма откровенный сценический костюм певицы понравился далеко не всем.

"Детки,маленькие на концерте,и она с жопой .......фанера,родители очнитесь.....", "я понимаю,даже плохой комент.,ей на руку,значит она интересна,но не пойму наших людей,хотя,что тут понимать и так все ясно....", "Это школьный актовый зал?", "Опять с голой жопой!!!!", "Фанерщица", "В зале человек 100 не больше ,обезьяну покажи также радоватся будут", - 

ядовитым комментариям не было конца.

Впрочем, поклонники не оставили без поддержки свою любимую звезду:

"Ты самая лучшая!!!!", "Красотка", "Ольга-прекрасна", "Все такие правильные, аж тошнит", "Переполняет счастьем" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Ранее Ольга Бузова рассказала, на какие жертвы ей пришлось пойти на съемках программы "Форт Боярд".

Валентина МАЙОРОВА
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