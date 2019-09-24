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Неутомимая Ольга Бузова отправилась в концертное турне по Сибири и Дальнему Востоку.
На своей страничке в Instagram звезда "Дома-2" поделилась роликом со своего выступления, однако весьма откровенный сценический костюм певицы понравился далеко не всем.
"Детки,маленькие на концерте,и она с жопой .......фанера,родители очнитесь.....", "я понимаю,даже плохой комент.,ей на руку,значит она интересна,но не пойму наших людей,хотя,что тут понимать и так все ясно....", "Это школьный актовый зал?", "Опять с голой жопой!!!!", "Фанерщица", "В зале человек 100 не больше ,обезьяну покажи также радоватся будут", -
ядовитым комментариям не было конца.
Впрочем, поклонники не оставили без поддержки свою любимую звезду:
"Ты самая лучшая!!!!", "Красотка", "Ольга-прекрасна", "Все такие правильные, аж тошнит", "Переполняет счастьем" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).
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