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Вульгарный макияж и странная обувь: звезду "Дома-2" засняли после родов

Вульгарный макияж и странная обувь: звезду
Александра Артемова. Фото: instagram.com/artemovasasha1
Знаменитости досталось за необычный наряд

Недавно бывшие участники телепроекта "Дом-2" Александра Артемова и Евгений кузин стали родителями. Звезда делилась всеми подробностями своей беременности, не обошлось и без съемки на выписке из роддома. Однако ролик, где Артемова позирует со странной прической и ярким макияжем, подписчикам не понравился.

Внешность бывшей участницы "Дома-2" жестко раскритиковали в комментариях, хотя Артемова тщательно готовилась к этому событию и даже пригласила в роддом стилиста. Подписчикам показалось, что Артемова была одета в халат с большим цветком. Также в кадр попала обувь девушки – в машину она садилась в одноразовых тапках.

"Как будто не с роддома выписывается, а с дискотеки, мейк ужас", "Платье, как больничный халат и ужасный большой цветок", "Слишком яркий макияж", "Она в халате выписывается?", "Чудо в перьях", "Дурацкая гулька на голове", "Вульгарный макияж", "Одноразовые тапки на ногах? Зачем понты гнет",

раскритиковали в социальных сетях. 

Изначально Александра Артемова хотела родить ребенка естественным путем, но в итоге девушке провели операцию кесарево сечение. Экс-участница "Дома-2" рассказала обо всех ужасах родов.

Ранее Александра Артемова показала беременного мужа Евгения Кузина. 

Дарья ПЕТРОВА
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