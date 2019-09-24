Обаяние артиста спасло женщин от холода

Максим Галкин дал в Сочи свой сольный концерт. Вечер выдался не самым теплым, поэтому артист и зрители едва не замерзли. Спасло ситуацию чувство юмора мужа Примадонны и его энергия.

Несколько комментаторов написали, что Галкин смог согреть их жен свой харизмой, талантом и обаянием.

"Был на концерте, супруга замерзла немного, но вы согрели наши души, пропитали адреналином и юмором", "Были с мужем на этом концерте. Вечерок был не из теплых, но вы всех согрели", "Интриган", "Невероятно талантливый и харизматичный комик и актер", "Максим, вы необыкновенный гениальный человек", "Всех согрели своим обаянием",

– похвалили артиста в социальных сетях.

По отзывам зрителей, на своих концертах Максим Галкин поет, показывает пародийные номера и рассказывает о своей жизни.

"Вы согрели и себя, и меня теплом приема. Это было здорово. Те, кто смотрит видео, и не совсем понимает, чего все так радуются, приходите на один из ближайших моих концертов и возрадуемся вместе", – обратился юморист к поклонникам.

Ранее "Утро" рассказывало, как сына Пугачевой и Галкина забыли в день рождения.