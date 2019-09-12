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Лобода потеряла дар речи из-за раздетого Галкина

Лобода потеряла дар речи из-за раздетого Галкина
Светлана Лобода. Фото: пресс-служба
Юмориста назвали мечтой всех девушек

Максим Галкин вместе с детьми наслаждается отдыхом у моря. Под жарким солнцем юморист решил избавиться от футболки и сфотографировался рядом с ретро-автомобилем, показав мускулистое тело. Светлану Лободу, видимо, впечатлил обнаженный Галкин -  вместо сообщения она смогла отправить только улыбающийся смайлик.

Поклонницы Максима Галкина были более многословны: они написали артисту множество комментариев. Одни восхищались его фигурой, другие шутили над его любовью ко всему старому.

"Ты прекрасен", "Я снова в вас влюбилась", "Мечта девчонок", "Ты – любитель раритета! Это мы уже поняли", "Все хорошеет и хорошеет", "Подкачался и подсушился, класс", "Крутой мачо", "У тебя жена 49-года выпуска", "Максим, что за зелье пьете? С моего детства не изменился совсем",

– написали юмористу в Интернете.

 

Многие пользователи Instagram отметили, что Максим Галкин в свои 43 года выглядит все также молодо. Не отстает от супруга и Алла Пугачева, поклонники гадают в чем же секрет ее молодости: в пластике или особой диете?


Дарья ПЕТРОВА
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